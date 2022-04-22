Наибольший уровень коррупции в Костанайской области приходится на акиматы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области разработана так называемая «костанайская» методика определения сфер, где имеются риски коррупции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». О карте коррупционных рисков рассказал на брифинге руководитель управления превенции областной Антикоррупционной службы Рустем Болат.

«Нами, совместно с акиматом Костанайской области, разработана своя «костанайская методика» определения сфер, где имеются риски коррупции - это карта коррупционных рисков. Мы применили эту методику анализа во время антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года. Использовали 8 источников информации – это статистика преступлений, количество осужденных, число представлений следователей об устранении условий коррупции, соцопрос населения, публикации в СМИ и соцсетях, рейтинги «Транспаренси Казахстан» и размер бюджета», - сказал Рустем Болат.

Итоги рейтинга также были озвучены на брифинге. Оказалось, что наибольшее количество упоминаний во всех 8 источниках имеют акиматы городов и районов. Они набрали наибольшее количество баллов.

«50% коррупционных преступлений зарегистрированы в отношении сотрудников акиматов. По результатам соцопроса, 30% опрошенных также заявили, что наибольший уровень коррупции приходится на городские и районные акиматы. 32% публикаций в СМИ и соцсетях связаны с их деятельностью. А по данным исследования «Транспаренси Казахстан», 70% осужденных среди сотрудников местных исполнительных органов - это сотрудники акиматов. И наконец, две трети жалоб поступают по вопросам деятельности городских и районных акиматов», - отметил глава управления превенции Антикоррупционной службы.

В итоге лидерами, то есть наиболее коррумпированными, оказались акиматы городов и районов, сфера образования, здравоохранения, строительства, сельского хозяйства и госзакупок.

Кроме того, по итогам проведенного в начале года Антикоррупционным ведомством соцопроса выяснилось, что каждый 20-ый костанаец сталкивался с фактами коррупции за 2021 год. Всего в опросе приняло участие более 10 тыс. респондентов из различных целевых групп, включая все города и районы области.

«На вопрос, случалось ли гражданам за последний год попадать в ситуации, когда для решения своих вопросов те вынуждены были «стимулировать» должностное лицо, давая ему взятку или подарок, утвердительно ответили 4,7% граждан. При этом на просьбу указать государственный орган, в котором произошел данный факт, граждане чаще всего указывают на органы полиции, образования, местные аппараты акимов и деятельность ЦОНов. Лишь 18,3% опрошенных считают, что уровень распространения коррупции в их регионе находится выше или на аналогичном уровне в сравнении со средним показателем по республике», - добавил Рустем Болат.

Помимо этого, 80% опрошенных выразили доверие к деятельности Антикоррупционной службы, а 66% выразили желание вносить личный вклад в противодействие коррупции, в случае необходимости.

Все эти цифры и статистика, как уверены в ведомстве, отражают реальную картину состояния коррупции в сферах деятельности и самих госорганах. Теперь, как подчеркнул Рустем Болат, стоит задача сконцентрировать усилия органов на профилактику коррупции в своих сферах.