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    20:45, 13 Август 2023 | GMT +6

    Наибольшие зарплаты в июле предлагали инженерам-гидрологам в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле на Электронной бирже труда наблюдался высокий спрос на учителей, связанный со скорым началом нового учебного года, и специалистов в сфере сельского хозяйства, обусловленный подготовкой к августовской уборочной кампании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    В июле наибольшим спросом у работодателей наряду с неквалифицированными специалистами пользовались операторы колл-центров (2,1 тыс.), водители автомобилей (1,9 тыс.), а также охранники (1,6 тыс. вакансий). При этом, в сравнении с июнем, возрос спрос в отношении специалистов социальной службы защиты населения (+440 вакансий), швей (+251 вакансий) и арматурщиков (+251 вакансий).

    Самый высокий размер запрашиваемых заработных плат чаще всего всего в своих резюме указывали соискатели из числа машинистов паровоза (в среднем от 1,7 млн тенге), директоров коммерческих предприятий (от 1,6 млн тенге), а также инженеры по горнорудному делу (от 900 тыс. тенге).

    В свою очередь работодатели предлагали наибольшие заработные платы инженерам-гидрологам (от 800 тыс. тенге), архитекторам ПО (от 750 тыс. тенге) и начальникам отделений в промышленности (от 696 тыс. тенге).


    Теги:
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