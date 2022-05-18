18 Мая 2022 12:07

Наибольшее распространение КВИ наблюдается в Алматы и Нур-Султане - Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обнаруженные штаммы КВИ в Казахстане дополнительно обследуют на генетическом уровне. Об этом сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас обнаруженные вирусы (штаммы COVID-19 - прим. авт.) мы дополнительно обследуем на генетическом уровне. До конца мая будет полное генетическое секвенирование данного вида вируса (стелс-омикрон)», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава также сообщила, в каких городах выявляют больше всего случаев заражения КВИ.

«Выявлено на сегодня официально в 12 регионах. В основном выявляются (случаи заражения- прим. авт.) в крупных мегаполисах. Это характерно тем, что там большая численность населения, особенно в Алматы и Нур-Султане, большая миграция населения, международные аэропорты, мы с этим связываем», - пояснила Ажар Гиният.

Ранее министр заявила, что для введения масочного режима оснований нет.

«В 12 регионах обнаружили один из видов омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Это штамм стелс-омикрон. Данный вид коронавирусной инфекции протекает легче, чем дельта-штамм, но он опасен тем, что быстро распространяется и приводит к повторному заболеванию. Сегодня мы видим, что идет распространение вируса по всей стране», - сказала Ажар Гиният.

Глава Минздрава РК добавила, что мониторинг заболеваемости проводится ежедневно.