Наибольшее число заражений коронавирусом в Токио происходит в развлекательных заведениях

НУР-СУЛТАН - ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Власти Токио заявили, что в воскресенье выявлено 47 случаев коронавирусной инфекции. Это был первый день за шесть недель, когда число новых зараженных в японской столице превысило 40, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал NHK.

При этом 32 недавних случая из 47 были выявлены в ночных развлекательных заведениях столицы страны Восходящего солнца.

Губернатор Токио Юрико Коике встретилась в воскресенье с главой района Синдзюку (основного коммерческого и административного центра японской столицы) и уполномоченным министром по борьбе с коронавирусом Ясутоши Нишимурой. В ходе встречи чиновники подтвердили, что будут тесно сотрудничать для того.ю чтобы предотвратить распространение инфекции в районах оживленной «ночной жизни».

Особое внимание будет уделено соблюдению рекомендаций по профилактике инфекции. Токийские власти настаивают на том, чтобы бары и ночные клубы тестировали своих работников на наличие коронавируса.

Губернатор Токио Ю. Коике заявила, что столичное правительство создаст целевую группу для обсуждения дополнительных мер, которые могут включать в себя новые критерии для мониторинга очагов болезни.

Тем не менее, министр Я. Нишимура заявил журналистам, что рост новых случаев заражения не помешает планам правительства перейти к следующему этапу ослабления ограничений в Японии, который запланирован на 19 июня текущего года.

На 15 июня в Японии подтверждено 17 382 случаев КВИ, выздоровело 15 580 человек, скончалось 924.



