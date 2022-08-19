19 Августа 2022 19:31

Находятся на складах временного хранения 125 нерастаможенных авто в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В последнее время участились случаи временного ввоза иностранными гражданами транспортных средств для личного пользования, пребывающих на территорию Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). После чего транспортное средство передается во владение и пользование казахстанцам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

«Следует учесть, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), из третьих стран, являются иностранными товарами и находятся под таможенным контролем», - говорится в сообщении.

В Комитете государственных доходов напоминают, что приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенной очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов.

«Наблюдается, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования, иностранные лица, которые завезли свои автотранспортные средства, через определенное время выезжают с территории Казахстана. То есть, это дает основание полагать, что данные автотранспортные средства были завезены на территорию ЕАЭС с целью уже передачи казахстанскому лицу. По окончанию срока временного ввоза (это 1 год) автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС, а при не вывозе автомобилей будут приниматься соответствующие меры согласно действующего законодательства ЕАЭС», -сообщили в ведомстве.

Комитетом организованы рейдовые мероприятия совместно с департаментами полиции, в соответствии с действующим законодательством такие транспортные средства будут задержаны.

На сегодняшний день на склады временного хранения уже помещены 125 автомобилей. Работа в данном направлении продолжается.

КГД МФ РК просит граждан Казахстана, при приобретении авто для личного пользования соблюдать законодательство РК.

«Если Вы сомневаетесь в происхождении или законности приобретаемого авто, для уточнения проходили ли таможенную очистку и соответственно уплатили ли причитающиеся таможенные пошлины и налоги в Казахстане Вы вправе обратиться в контакт центр КГД по номеру 1414», - проинформировали в Комитете.