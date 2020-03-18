Находящимся на карантине гражданам должны оплачиваться больничные – Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работодатели обязаны оплачивать больничные листы тем лицам, которые сейчас находятся на карантине. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр труда и социальной защиты населения ответил на вопросы журналистов касательно лиц, находящихся на карантине.

«Те лица, которые находятся на карантине, согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РК, считаются временно нетрудоспособными. Оформляются больничные листы, и работодатели обязаны оплачивать больничный лист. В случае неоплаты, вы имеете право обратиться в государственную инспекцию туда», - сказал глава Минтруда на брифинге в СЦК.

Ранее министр также ответил, как будут контролировать вопросы сохранения заработной платы сотрудников в условиях чрезвычайного положения.