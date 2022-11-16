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    Находящимся на грани банкротства частным детсадам выделили субсидии в ЗКО

    16 Ноября 2022, 05:11

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На внеочередной сессии областного маслихата рассмотрели уточнение областного бюджета. Депутаты приняли решение о выделении субсидии для общественного транспорта и частных детских садов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые были открыты в этом году. Всё дело в том, что со дня открытия они не получили финансирование со стороны государства, а родительского взноса, по их словам, не хватает на покрытие всех нужд. У многих предпринимателей образовались задолженности за аренду помещений, коммунальные услуги и налоги.

    По данным управления образования ЗКО, на сегодня по вновь открывающимся местам на размещение государственного образовательного заказа поступили заявки от 38 частных дошкольных организаций на 2 777 мест. За октябрь, ноябрь и декабрь имеется потребность на общую сумму 346,7 миллиона тенге.
    Западно-Казахстанская область Образование Маслихат Дети
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