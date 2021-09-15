Находящихся ночью вне дома 68 подростков выявили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 68 подростков, находящихся ночью вне дома, выявили в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях профилактики подростковой преступности, пресечения фактов нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей в развлекательных заведениях и вне жилища, а также реализации несовершеннолетним алкогольных напитков, табачных изделий, с 13 по 19 сентября на территории Актюбинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток».

В ходе реализации запланированных мероприятий инспекторами ювенальной полиции организованы рейдовые отработки во дворах, парках и местах массового скопления молодежи и развлекательных заведениях.

В результате за первый день оперативно-профилактического мероприятия в ОП доставлено 68 несовершеннолетних за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00 часов, 17 родителей привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. На учет ОП поставлено 23 подростка и 25 неблагополучных семей. Вместе с тем, в ходе рейдовых отработок у несовершеннолетних полицейские изъяли семь колюще-режущих предметов.