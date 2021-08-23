Находящихся ночью вне дома 19 подростков выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 19 подростков, находящихся ночью вне дома, выявили в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

За прошедшие выходные дни полицейскими Павлодарской области выявлены 19 несовершеннолетних, которые находились в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей.

С начала года наказано 1931 родитель за ночные прогулки детей. Поэтому за недостаточный контроль за местонахождением своих детей в отношении законных представителей возбуждены административные производства по статье 442 КоАП РК.

Так, в городском парке города Павлодара в 00:45 часов 13-летний подросток прогуливался с друзьями. Еще шесть подростков, прогуливающихся в ту ночь были установлены на набережной.

В 23:50 часов полицейскими была задержана несовершеннолетняя, которая прогуливалась со своей взрослой подругой. В 00:10 часов задержан молодой человек, об отсутствии которого родители и не знали. В 00:20 часов задержан подросток, родители которого еще в 20:00 часов отправили в магазин за продуктами. Все несовершеннолетние рассказали, что забыли о позднем времени и не спешили домой. Самое интересное, при разговоре с сотрудниками полиции многие родители не знали, где находится их ребенок. Все полагали, что сын или дочь гуляют во дворе дома.

В отношении всех законных представителей возбуждены административные производства по части 2 статьи 442 КоАП РК. С родителями и с детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобного поведения и контроле за местонахождением несовершеннолетних. Полицейские отмечают, что большая часть правонарушений совершается в ночное время, как самими подростками, так и в отношении них. И, чтобы обеспечить безопасность подрастающего поколения, полицейскими проводится постоянная профилактическая работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся без надзора.