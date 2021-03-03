Находящихся на передовой борьбы с пандемией работников поблагодарили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В честь Дня благодарности в Национальной библиотеке РК состоялась встреча с медицинскими работниками, водителями бригад скорой помощи и работниками правоохранительных органов, внесших огромный вклад в борьбе с коронавирусом во время пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель службы и группы Национальной библиотеки РК «Қазақстан кітаптары» Куттыкыз Касымбекова отметила огромный труд врачей, водителей скорой помощи и сотрудников полиции, отличившихся выносливостью в трудное время в связи с пандемией.

«День благодарности - славный праздник милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу. Это день добра и уважения к людям, которые послужили примером будущему поколению. Во время пандемии, охватившей весь мир, медицинские работники, бригады скорой помощи и работники правоохранительных органов проявили высокий профессионализм и мужество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это - яркий пример стойкости и большой ответственности. Их героизм останется в памяти многих будущих поколений. Несмотря ни на что, представители этих профессий были верными своей присяге. Они, не считаясь со временем, боролись за здоровье нации, за жизнь человека», -сказала она.

На мероприятии юные библиотекари Национальной библиотеки исполнили песни и прочитали стихи из своего творчества.

В знак благодарности коллектив Национальной библиотеки РК наградил работников медицинской сферы Б.Исаматова, К.Султанкулову, К.Бакбергенову, А. Сафиоллаеву, М. Болатову, водителя скорой помощи С.Кушкельдиева и сотрудника полиции У.Абибуллу за огромный труд в условиях пандемии. Все участники также получили памятные подарки.

Напомним , День благодарности, который ежегодно отмечается 1 марта, был учрежден в 2016 году по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы и приурочен ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана.







