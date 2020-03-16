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Находящиеся за рубежом казахстанцы  могут беспрепятственно вернуться домой – МИД РК

16 Марта 2020 20:16
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Находящиеся за рубежом казахстанцы  могут беспрепятственно вернуться домой – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане РК, находящиеся за рубежом, могут беспрепятственно въехать на территорию Казахстана. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев на брифинге в СЦК.

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«На сегодня все граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, могут беспрепятственно въехать на территорию Казахстана», - сказал Шахрат Нурышев.

Он также добавил, что в то же время вводится ограничение на выезд граждан РК за рубеж.


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Ключевые слова: МИД РК, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Серик Сабеков

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