Находящиеся за рубежом казахстанцы могут беспрепятственно вернуться домой – МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Граждане РК, находящиеся за рубежом, могут беспрепятственно въехать на территорию Казахстана. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев на брифинге в СЦК.

«На сегодня все граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, могут беспрепятственно въехать на территорию Казахстана», - сказал Шахрат Нурышев.

Он также добавил, что в то же время вводится ограничение на выезд граждан РК за рубеж.