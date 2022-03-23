Находящиеся в Украине казахстанцы могут вылететь 25 марта из Катовице

ЛЬВОВ. КАЗИНФОРМ - 25-го марта планируется вылет гуманитарного борта из г. Катовице (Польша), который готов взять на эвакуацию группу граждан Казахстана, их несовершеннолетних детей и супругов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Украине.

«Уважаемые казахстанцы! Чтобы вылететь данным нерегулярным бортом нужно до 24 марта прибыть во Львов или до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице.

В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.

Всех, кто хочет и успевает вылететь просим направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на +380673470408 (WhatsApp).

Нормы по багажу - как при стандартом перелёте, 23 кг багаж + ручная кладь.

Для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР-тест не требуется.

Требования для животных остаются без изменений», - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, было организовано шесть репатриационных рейсов из г.Катовице (Польша) в Казахстан. И з Украины вывезено 836 человек, из них 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.



