Находящиеся в Украине казахстанцы могут вылететь 25 марта из Катовице
«Уважаемые казахстанцы! Чтобы вылететь данным нерегулярным бортом нужно до 24 марта прибыть во Львов или до 25 марта самостоятельно добраться до Катовице.
В Катовице (только для вылетающих этим бортом) возможно обеспечение проживанием.
Всех, кто хочет и успевает вылететь просим направить копии документов (паспортов, свидетельств о рождении детей, свидетельств о браке) на +380673470408 (WhatsApp).
Нормы по багажу - как при стандартом перелёте, 23 кг багаж + ручная кладь.
Для вылетающих этим бортом будет послабление в карантинных требованиях: свежий ПЦР-тест не требуется.
Требования для животных остаются без изменений», - говорится в сообщении посольства.
Как сообщалось, было организовано шесть репатриационных рейсов из г.Катовице (Польша) в Казахстан. И з Украины вывезено 836 человек, из них 690 вернулись в Казахстан репатриационными самолетами.