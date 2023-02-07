Находящиеся в Турции казахстанцы могут вернуться на Родину - посольство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Посольством Казахстана в Турции принимаются меры по вывозу граждан РК на Родину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с землетрясением, произошедшим 6 февраля на юго-восточной территории Турции, посольством принимаются меры по вывозу граждан Республики Казахстан на Родину 7 февраля этого года.

В случае наличия граждан РК, желающих вернуться в Казахстан, необходимо пройти все процедуры в аэропорту Газиантеп (паспортный контроль, проверки по безопасности) и быть готовыми в этом аэропорту.

Кроме того, в обязательном порядке нужно связаться для составления списка граждан:

+90 538 880 7041 – консул Темирлан Сайлаулы;

+903124919100 –дежурный комендант.

По последним данным число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 3381 человека.

Напомним, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны.

Фото: aa.com.tr