Находящиеся в непростой ситуации мусульмане могут не делать жертвоприношение  – Верховный муфтий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы объяснил, кому нужно совершить жертвоприношение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жертвоприношение для богатого человека в дни Курбан айта является мотивацией. По шариату «богатым» считается человек, у которого поголовье скота большое. Размер поголовья – 40 овец или 40 коз, или 30 голов крупного рогатого скота или 5 верблюдов. В то же время более 85 граммов золота стоит 1 230 000 тенге. Не нужно совершать пожертвование малоимущим мусульманам», - сказал Наурызбай кажы Таганулы на брифинге в СЦК.

По словам Верховного муфтия, в дни Курбан айта пожертвования, уделение внимания безнадзорным пожилым людям, сиротам и многодетным семьям – дело благотворительное.

«Благодаря раздаче жертвенного мяса нуждающимся, любовь и привязанность среди мусульман возрастают. В то же время они избавляются от таких качеств, как жестокость, скупость, и заменяют его добродетелями милосердия, щедрости, смирения. Аллах принял нашу жертву и благословил два мира!» - отметил Наурызбай кажы Таганулы.

Напомним, сайт qurban2021.kz сайт будет запущен сегодня в 15: 00 и будет работать до 22 июля. Граждане, желающие пожертвовать, могут подать свои заказы в этот период. Через этот сайт нуждающиеся по всей республике могут обратиться за получением жертвенного мяса с 17 июля.