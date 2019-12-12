Находящиеся в Казахстане граждане Узбекистана смогут проголосовать на выборах в Олий Мажлис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Находящиеся в Казахстане граждане Узбекистана смогут участвовать в парламентских выборах своей страны, не выезжая на родину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство Узбекистана в РК.

«В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии от 22 октября 2019 года при дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Узбекистан в иностранных государствах образованы избирательные участки для организации 22 декабря 2019 года выборов депутатов в Законодательную Палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан для граждан Республики Узбекистан, временно и постоянно проживающих за рубежом», - сообщили в Посольстве.

В целях обеспечения максимального удобства для граждан, Посольством Республики Узбекистан в г. Нур-Султане организовано проведение предварительного голосования с 12 до 18 декабря с выездом в регионы Республики Казахстан.

12 декабря текущего года начато досрочное голосование в Законодательную Палату Олий Мажлиса РУ граждан Республики Узбекистан, временно и постоянно проживающих на территории Карагандинской и Жамбылской областей Казахстана.

Досрочное голосование по избирательному участку №34 в г. Караганде проводится в здании Академии «Болашак» (ул. Ерубаева, 16/6) с 10:00 часов по местному времени, в г. Темиртау в здание КарГИУ (пр. Республики, 30) в 15:00 часов местному времени.

Досрочное голосование по избирательному участку №35 в г. Таразе проводится в здании ТОО «Шахбаз» (ул. Х. Бектурганова, 10) с 09:00 часов по местному времени.

По состоянию на 16:00 часов в данных регионах проголосовали 404 гражданина Узбекистана.

13 декабря этого года досрочное голосование по избирательному участку №35 планируется провести в Туркестане в здании Международного казахско-турецкого университета имени Яссауи (адрес: пр. Б. Саттарханова, 29). Время проведения выборов - с 09:00 до 13:00 часов по местному времени.

В Нур-Султане граждане РУ, временно и постоянно проживающие на территории Казахстана, смогут принять участие в выборах депутатов в Законодательную Палату Олий Мажлиса Узбекистана 22 декабря 2019 года в здании Посольства Республики Узбекистан по адресу: ул. Лайлы–Мажнун, 7.