Находящиеся под угрозой паводка садоводческие коллективы посетил аким Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Садоводческие коллективы, находящиеся под угрозой весеннего подтопления, осмотрел аким Актобе Мурат Журебеков по просьбам жителей дачных массивов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города побывал в садоводческих коллективах «Айболит», «Устаз» , «Домбра», «Кара алтын», выслушав жителей. На месте были обсуждены рекомендации, мнения и прогнозы специалистов службы по чрезвычайным ситуациям, городского отдела ЖКХ.

По словам акима, Саздинское водохранилище имеет достаточный свободный запас объемом 4,5 млн кубометров воды.

«Сегодня я также осмотрел Саздинское водохранилище. Фактический запас водохранилища составляет 7,5 млн кубометров. Еще есть свободные запасы, которые могут вместить 4,5 млн кубометров воды. Как мне доложили специалисты, прошлой весной перелива реки Сазды не было. Из-за талых вод со стороны Батыса в этих садоводческих коллективах подтопило 17 домов. В этом году эта ситуация не должна повториться. Мы собираем мнения жителей, чтобы определить меры, которые должны быть приоритетными, поскольку вы уже давно живете здесь и хорошо осведомлены о ситуации. Включим ваши предложения в план работ, которые должны быть сделаны до конца первой декады марта», - сказал аким города.

Жители дачных массивов «Айболит» и «Устаз» сообщили, что труба под мостом имеет низкую водопропускную способность и при поступлении степных вод в устье Сазды мост может смыть водой. Прошлой весной мост был отремонтирован. Специалисты утверждают, что сейчас угрозы нет.

Вместе с акимом города садоводческие коллективы «Домбра» и «Кара алтын» посетила активная группа жителей. По их словам, прокладка дороги, ведущей к заправочному пункту в районе дачного массива «Домбра», перекрыла естественные русла талых степных вод и это одна из причин, по которой воды подтапливают территорию коллектива. Было принято решение, что на этом участке будут проведены работы по укреплению дамбы, построенной в прошлом году.

Также аким города осмотрел проблемные участки садоводческих коллективов. Жители обратились с просьбами установить светофор на дороге, ведущей к объездной трассе 12-го микрорайона, и проложить пешеходную дорожку до остановки. Руководство отдела ЖКХ сообщило, что в этом году вся объездная дорога будет обеспечена освещением, а в дорожно-техническую инспекцию уже направлено предложение установить светофор.