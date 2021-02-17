Находящегося в розыске за коррупцию иностранца задержали в СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, выявлены семь фактов незаконного трудоустройства. В районе Шал акына к ответственности привлекли и работодателя, и работника-иностранца. Житель Таджикистана занимался монтажом пластиковых окон, не имея разрешения на трудоустройство.
В Петропавловске и Аккайынском районе решениями судов выдворили за многочисленные нарушения миграционного законодательства двух иностранцев. Ближайшие пять лет въезд в Казахстан им запрещён.
К административной ответственности за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания привлекли 25 североказахстанцев.
«При содействии сотрудников миграционной службы оперативники Кызылжарского района установили местонахождение 35-летнего гражданина России, который находился розыске за коррупционное преступление. Инициатору розыска — УМВД России по Омской области — направили уведомление», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.
Всего в Северо-Казахстанской области проживают 2 711 иностранцев.