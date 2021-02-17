Находящегося в розыске за коррупцию иностранца задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские проверяют иностранных граждан по месту регистрации, проводят рейды по торговым точкам и хозяйствам области. Главная цель проверок – соблюдение иностранцами миграционного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, выявлены семь фактов незаконного трудоустройства. В районе Шал акына к ответственности привлекли и работодателя, и работника-иностранца. Житель Таджикистана занимался монтажом пластиковых окон, не имея разрешения на трудоустройство.

В Петропавловске и Аккайынском районе решениями судов выдворили за многочисленные нарушения миграционного законодательства двух иностранцев. Ближайшие пять лет въезд в Казахстан им запрещён.

К административной ответственности за нарушение приглашенными иностранцами установленных правил пребывания привлекли 25 североказахстанцев.

«При содействии сотрудников миграционной службы оперативники Кызылжарского района установили местонахождение 35-летнего гражданина России, который находился розыске за коррупционное преступление. Инициатору розыска — УМВД России по Омской области — направили уведомление», - рассказал начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

Всего в Северо-Казахстанской области проживают 2 711 иностранцев.