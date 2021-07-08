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    15:09, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Находящегося в российском розыске уголовного преступника задержали в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области установлен уголовный преступник, разыскиваемый российскими коллегами за совершение кражи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, в ходе проводимых комплексных мероприятий в рамках ОПМ «Нелегал-2021» полицейские установили и задержали уголовного преступника, разыскиваемого центральным УМВД РФ по городу Набережные Челны по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

    Кроме того, задержаны еще два уголовных преступника на территории Есильского и Зерендинского районов.

    «В целом за три дня на территории региона за нарушение законодательства в области миграции населения составлено 283 административных протокола, из них 165 по ст. 517 КоАП РК. К административной ответственности привлечены 102 гражданина принимающей стороны за предоставление жилья иностранцам-правонарушителям и несвоевременное информирование о прибывших иностранцах», - отметили в ведомстве.

    За привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК 16 работодателей понесли административное наказание по ст. 519 КоАП РК. Возбуждены два уголовных дела по факту организации незаконной миграции по ст. 394 УК РК.

    Как добавили в полиции, в целом при проведении ОПМ «Нелегал-2021» в Акмолинской области созданы 83 мобильные группы, задействовано 302 человека личного состава, в их числе сотрудники криминальной полиции, миграционной службы, участковые инспектора, сотрудники патрульной службы.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Россия Акмолинская область
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