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    18:21, 11 Март 2021 | GMT +6

    Находящегося в межгосударственном розыске мужчину задержали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО задержали рецидивиста, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

    39-летний житель Костанайской области был осужден за грабеж и находился под ограничением свободы. Однако вместо того, чтобы отбыть положенное по закону наказание, скрылся. В конце февраля он был объявлен в межгосударственный розыск отделом полиции города Рудного.

    Поскольку разыскиваемый преступник является уроженцем Петропавловска, североказахстанские полицейские тщательно отработали места его возможного появления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. Мужчина скрывался у одной из знакомых и злоупотреблял спиртными напитками. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания, инициатору розыска направлено уведомление. – «Разыскиваемый ранее неоднократно судим за различные преступления. Теперь, согласно требованиям ст. 44 Уголовного кодекса РК «Ограничение свободы», ему грозит замена наказания на реальное лишение свободы. Розыск уголовных преступников — важная линия работы сотрудников криминальной полиции. С начала года на территории области было объявлено в розыск четыре преступника, из них задержано двое. Кроме того, с сотрудниками криминальной полиции задержано 3 преступника для других регионов Казахстана и столько же — для коллег из РФ», — уточнил заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.



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    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право
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