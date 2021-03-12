Находящегося в межгосударственном розыске мужчину задержали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские СКО задержали рецидивиста, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рolisia.kz.

39-летний житель Костанайской области был осужден за грабеж и находился под ограничением свободы. Однако вместо того, чтобы отбыть положенное по закону наказание, скрылся. В конце февраля он был объявлен в межгосударственный розыск отделом полиции города Рудного.

Поскольку разыскиваемый преступник является уроженцем Петропавловска, североказахстанские полицейские тщательно отработали места его возможного появления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено. Мужчина скрывался у одной из знакомых и злоупотреблял спиртными напитками. Он задержан и водворён в изолятор временного содержания, инициатору розыска направлено уведомление. – «Разыскиваемый ранее неоднократно судим за различные преступления. Теперь, согласно требованиям ст. 44 Уголовного кодекса РК «Ограничение свободы», ему грозит замена наказания на реальное лишение свободы. Розыск уголовных преступников — важная линия работы сотрудников криминальной полиции. С начала года на территории области было объявлено в розыск четыре преступника, из них задержано двое. Кроме того, с сотрудниками криминальной полиции задержано 3 преступника для других регионов Казахстана и столько же — для коллег из РФ», — уточнил заместитель начальника ДП СКО Руслан Назаров.



