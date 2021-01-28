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    00:43, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Находящегося в межгосударственном розыске мошенника нашли в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Находившегося в межгосударственном розыске шымкентского мошенника задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    Сотрудникам отдела криминальной полиции Жаксынского РОП 26 января поступила оперативная информация о том, что на территории района находится преступник, который числится в межгосударственном розыске.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мужчину, схожего с полученной ориентировкой, в селе Жаксы. Он оказался тем самым разыскиваемым Аль-Фарабинским районным судом города Шымкента. Мужчина должен был находиться под стражей за мошенничество еще с прошлого года», - рассказали в ведомстве.

    28-летнего мужчину задержали в больнице, где он производил отделочные работы. Преступник находится под стражей в ИВС Жаксынского РОП. Инициатору розыска направлено сообщение о задержании.

    Как добавили в полиции, работа по розыску уголовных преступников находится на особом контроле руководства департамента. В прошлом году полицейские разыскали более 80 уголовных преступников, 13 из которых находились в розыске не один год.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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