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    10:23, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Находящегося в международном розыске россиянина задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали гражданина Российской Федерации, находящегося в международном розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудниками столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в г. Нур-Султана задержан гражданин Российской Федерации, находящийся в международном розыске за совершение уголовного преступления на территории Республики Ингушетия.

    Установлено, что 63-летний подозреваемый с целью хищения денежных средств в особо крупном размере обратился в Ингушское отделение банка с заявлением об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 10 млн рублей, предоставив заведомо недостоверные сведения и после получения денежных средств, скрылся.

    МВД по Республике Ингушетия было возбужденно уголовное дело по факту мошенничества.

    Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана для дальнейшей экстрадиции на родину.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана Россия
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