Находящегося в международном розыске россиянина задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана задержали гражданина Российской Федерации, находящегося в международном розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Сотрудниками столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в г. Нур-Султана задержан гражданин Российской Федерации, находящийся в международном розыске за совершение уголовного преступления на территории Республики Ингушетия.

Установлено, что 63-летний подозреваемый с целью хищения денежных средств в особо крупном размере обратился в Ингушское отделение банка с заявлением об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 10 млн рублей, предоставив заведомо недостоверные сведения и после получения денежных средств, скрылся.

МВД по Республике Ингушетия было возбужденно уголовное дело по факту мошенничества.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султана для дальнейшей экстрадиции на родину.



