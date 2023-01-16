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Находящегося в международном розыске преступника задержали в ВКО

16 Января 2023, 14:51
Находящегося в международном розыске преступника задержали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Преступник, находящийся в международном розыске, задержан в ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города Усть-Каменогорска задержан уголовный преступник, который длительное время скрывался от правоохранительных органов Республики Таджикистан за совершение тяжкого преступления. 27-летний мужчина скрывался от органов уголовного преследования за мошенничество.

В августе 2021 года, войдя в доверие потерпевшему под видом приобретения для него визы в Республику Латвия и отправки в указанную страну, злоумышленник обманным путем получил у него 2 325 долларов США. В отношении него УМВД Согдийской области Республики Таджикистан было заведено розыскное дело по ст.247 ч.2 УК РТ с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Спустя некоторое время местонахождение обвиняемого было установлено на территории Республики Казахстан. В январе этого года разыскиваемый задержан и депортирован в Республику Таджикистан.


Фото: polisia.kz


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