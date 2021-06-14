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    07:22, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Находящегося в международном розыске преступника задержали в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Находящегося в международном розыске преступника задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудники отдела миграционной службы города Атырау задержали гражданина Узбекистана, находящегося в международном розыске. Он собирался зарегистрироваться для временного проживания в городе. В процессе проверки его документов полицейские увидели, что он находится в международном розыске.

    32-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, совершенного в Мордовии, наказание за которое предусмотрено статьей 291 УК РФ «Дача взятки». Год назад правоохранительные органы России объявили его в международный розыск. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

    Теги:
    МВД РК Атырауская область Атырау Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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