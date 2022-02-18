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Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Атырау

18 Февраля 2022 22:08
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Находящегося в международном розыске иностранца задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские полицейские задержали гражданина Узбекистана, находящегося с 2011 года в международном розыске, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудниками отдела миграционной службы управления полиции города Атырау был установлен и задержан гражданин Республики Узбекистан 1987 г.р.. Задержанный с 2011 года находился в международном розыске. Атырауские полицейские с помощью миграционной информационной базы МВД РК, где ведется постоянный мониторинг, установили, что разыскиваемый прибыл на территорию Атырауской области в начале февраля», - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Нурхат Уразбаев,

сообщив, что гражданина Республики Узбекистан разыскивали сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации по ч. 1 ст. 322 УК РФ.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Виктор Сутягин

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