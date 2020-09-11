Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Находящегося семь лет в розыске преступника из Кыргызстана  задержали в Нур-Султане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Сентября 2020, 12:27
Находящегося семь лет в розыске преступника из Кыргызстана  задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участковый из Нур-Султана задержал преступника из Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В ходе обхода участковый инспектор УП Сарыаркинского района капитан полиции Ерболат Мынбаев по проспекту Женис заметил мужчину, который вел себя подозрительно и при себе не имел документов удостоверяющих личность. Он также был без определенного места жительства. Для выяснения личности и установления дополнительной информации мужчина был помещен в приемник-распределитель департамента полиции г. Нур-Султана. В ходе проведения мероприятий установлено, что доставленный мужчина, 1983 года рождения, является гражданином Кыргызской Республики и находится в международном розыске с 2013 года.

«При поступлении в приемник задержанный дал о себе совсем другие сведения и представился под чужой фамилией. В ходе проведенных мероприятий личность его была установлена», - отметил начальник приемника-распределителя ДП г. Нур-Султана полковник полиции Аскар Турекенов.


Астана   Кыргызстан   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге