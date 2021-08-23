Находящееся в розыске в России авто нашли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Авто, находящееся в розыске в РФ, задержали в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С целью стабилизации оперативной обстановки по предупреждению и раскрытию краж и угонов автотранспортных средств с 16 по 22 на территории Актюбинской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автомобиль».

В ходе операции проводится проверка субъектов предпринимательства, занимающихся продажей и ремонтом автомобилей. Также проводится разъяснительная работа с водителями о необходимости установки сигнализации, технического укрепления гаражей и т.д.

За время ОПМ сотрудники полиции раскрыли четыре угона и три факта кражи автомашины. Задержано одно авто, находящееся в розыске в РФ. Отработано более 300 СТО, частных мастерских, гаражных кооперативов, автостоянок, где выявлено четыре похищенные машины.

