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    23:32, 08 Март 2022 | GMT +6

    Находясь в колонии, осужденный подготовил сюрприз к 8 марта

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мужчина, находясь в местах лишения свободы, подготовил романтический сюрприз в преддверии Международного женского дня 8 марта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДУИС по Карагандинской области.

    В Международный женский день лишённые свободы граждане хотят выразить свои тёплые чувства к матерям, бабушкам, дочерям, вторым половинкам. Месяц назад осужденный Сергей Цветов, отбывающий срок наказания при учреждении АК-159/5 ДУИС по Карагандинской области начал тщательно готовиться к предстоящему празднику 8 Марта, чтобы успеть поздравить свою гражданскую жену с Международным женским днем. Сергею удалось удивить не только любимую, но и сотрудников подразделения.

    «Сергей прибыл в наше учреждение в 2021 году. На психологических консультациях рассказывал о своей личной жизни, где отметил, что повстречал удивительную женщину, с которой хотел бы создать семью и изменить жизнь к лучшему. Долго думал, о том каким необычным путем сделать предложение руки и сердца. И поводом для этого стал весенний праздник прекрасных половинок человечества. В комнате Релаксации для осужденных он подготовил поздравительную речь, открытку с теплыми словами. А главным сюрпризом стал особенный подарок – самостоятельно сделанное кольцо в столярном цеху из прочного металла», - рассказала психолог Надежда Недопекина.

    Сам Сергей признаётся, что её избранница прекрасна. Она даёт стимул мужчине изменить жизнь к лучшему.

    «Сегодняшний срок наказания у меня небольшой – 5 лет особого режима. Судимость не первая, но по личной глупости. Но последняя. За то время, пока был на свободе, я встретил прекрасного человека – мою вторую половинку. В данное время мы не женаты официально, но наша связь очень крепкая. Она положительно влияет на все сферы моей жизни», - поделился осужденный Сергей Цветов.

    Данный поступок Сергея поддержали и сотрудники колонии.

    «В феврале к нам обратился осужденный с просьбой оказать содействие в сьемке видеоролика, на котором он делает предложении руки и сердца своей возлюбленной. Администрация поддержала инициативу осужденного, так как главным эффектом ресоциализации осужденных являются семейные связи», - отметил начальник учреждения АК-159/5 полковник юстиции Игорь Бендерский.




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