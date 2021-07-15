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    19:07, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Находки при раскопках на Ак-Бауре в ВКО могут изменить представление об истории Казахстана

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Каждый год археологи Восточного Казахстана делают крупнейшие открытия. Вот и недавно группа ученых и археологов обнаружили уникальные находки, которые могут перевернуть существующие представления о древней истории Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Научная сенсация произошла при раскопках под руководством Зайноллы Самашева в археологическом микрорайоне Акбауыр на территории Уланского района. Исследования проводятся по проекту «Алтай – Тарбагатай от эпохи бронзы до раннего средневековья». Археологи провели работы на пяти крупных поселениях, двух оградках, двух древних выработках и объекте погребально-поминального характера. Ученые изучили архитектуру и конструктивные особенности различных строений с целью выяснения исторического значения.

    Наиболее важным выводом является то, что целая сеть поселений у подножья горы Ак-Баур относится к одному хронологическому периоду – началу раннего железного века, и ее можно назвать протогородом.

    Открытия, сделанные на историко-археологическом комплексе, имеют все шансы изменить представления о древней истории Казахстана. Ведь до сих пор считалось, что в этот период наши предки вели исключительно кочевой образ жизни. Но благодаря проведенным раскопкам, археологи предполагают, что в урочище Ак-Баур располагалось одно большое земледельческое и ремесленное поселение, состоящее из нескольких кварталов.

    Кроме того, руководитель экспедиции Зайнолла Самашев считает, что поселение могло иметь макроэкономические связи с аналогичными оседлыми центрами. Можно предположить, что древние саки не только кочевали и пасли скот, но и производили различные вещи, обменивали их.

    Аким ВКО Даниал Ахметов посетил урочище Ак-Баур и ознакомился с ходом исследований. Он отметил, что данное открытие меняет представление об истории древности нашей страны.

    «Мы видим наглядный пример этапов эволюционного развития предков. Можем наблюдать начало металлургического и горного процесса. Вызывает чувство гордости те свидетельства, что наши предки были великолепными рудознатцами. Мы видим также уникальное явление как разделение труда. Кто-то занимался земледелием, кто-то металлургией. Здесь есть производственные комплексы, цеха для обработки металлов и продуктов земледелия, мастерские, где обрабатывали кость и делали каменные орудия, гончарные печи, очаг, где стоял кузнечный мех. Это великолепное доказательство, что к периоду 11 века до нашей эры нашим предкам был присущ не только кочевой образ жизни, но и глубокая оседлость», – сказал Даниал Ахметов.

    Он подчеркнул, что обнаруженные находки станут зарождением нового туристического кластера, который будет привлекателен как для местных, так и иностранных туристов. В скором времени уникальный протогород планируют накрыть стеклянным куполом, сделав большой экспозиционный зал. Пока что исследования продолжаются, а на полевой лаборатории проходит обработку поступивший археологический материал – огромное количество обломков керамической посуды, каменные изделия и предметы из кости и металла.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область История Казахстана
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