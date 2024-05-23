Найденную в Прииртышье колесницу кимаков реставрируют казахстанские ученые

Казахстанские ученые нашли еще одно свидетельство о существовании древнего города, столицы Кимакского каганата на территории нынешней Павлодарской области, а именно возле реки Иртыш. Одна из уникальных археологических находок – колесница кимаков - сегодня восстанавливается учеными. Об этом сообщил директор Института археологических исследований Павлодарского педагогического университета имени А. Маргулана Тимур Смагулов в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

По словам ученого, колесница кимаков — одна из основных исторических реликвий, свидетельствующих о том, что на месте современного города Павлодара в древности существовал Кимакский каганат.

Фото: Павлодарский педагогический институт им. А. Маргулана

— В первый год его находки журналисты назвали артефакт «колесницей кимаков». На самом деле, можно назвать его «кочевым домом» кимаков, живших в тот период. В июле 2016 года в ходе раскопок могильников в Байдале из почвы стали заметны очертания деревянного колеса. Изначально мы не особо придали этому значение, думая, что эта может быть часть экипажа. В ходе работы обнаружили второе колесо. И мы поняли, что на этом месте лежит целая реликвия, чтобы раскопать ее в целости и сохранности, связались с реставратором древнего наследия, известным ученым-реставратором — Крымом Алтынбеком. Для начала нам нужно было консервировать очищенные части, чтобы вытащить колесницу из почвы целиком. Очищенные части покрыли большим количеством воска, чтобы туда не проникали лучи солнца, ветер и воздух. Мы выкопали его вместе с почвой, покрыли специальным изоляционным материалом и подняли вверх методом блокировки. На тот момент общий вес колесницы был более 5 тонн. Нам понадобился подъемный кран и пришлось обратиться в строительную компанию, которая строила мост через реку Иртыш. Строители нам помогли. Колесницу вместе с землей мы привезли в университет имени Маргулана. При съемке на компьютерной томографии получился силуэт двухколесной колесницы, относящейся к ІХ-ХІ векам, — рассказал Т. Смагулов.

Фото: Павлодарский педагогический институт им. А. Маргулана

В древности кимаки создавали такие «кочевые дома» для удобства переезда. Эта колесница — единственный сохранившийся в евразийских степях образец кочевого дома средневековых номадов. Она полностью сделана из дерева, металл вообще не использовался. По словам ученого, даже его вал и спицы на колесах были сделаны из твердого дерева. Для свободного вращения колес вокруг вала была нанесена особая смесь. Диаметр колеса — 60 см.

- Это совсем не похоже на двухколесную тележку саков и тюркских народов, которую мы видели в фильмах. Она сделана в совершенно иной форме. Деревянные механизмы так же уникальны. Рядом с колесницей было обнаружено деревянное изделие, похожее на шанырак, в которое были вставлены унины. Он служил навесом над тележкой. Также было установлено, что в этом захоронении есть две одинаковые могилы. В одном из них были обнаружены останки мужчины, кинжал, лежавший рядом с ним, останки пояса и другие предметы. В последние годы при археологических раскопках мы используем метод извлечения блоками, то есть вместе с окружающей почвой. Это экономит время. После доставки артефакта в нашу лабораторию у нас есть возможность изучить его не спеша. Недавно на базе Павлодарского педагогического университета имени Маргулана и Института зоологии РК был открыт научный центр «Биоархеология». Новый центр объединяет ученых Казахстана и России. Энтомологи изучают древних насекомых среди почв и делятся открытиями. Это совершенно новое направление для нас. Энтомологи уже обнаружили древних жуков и личинки мух в почве, привезенной из могильников с Байдалы. Также мы узнали, что после смерти тело покойных не сразу предавали земле, а проводили мумификацию, — рассказал Т. Смагулов.

Сейчас колесница изучается и восстанавливается учеными в Алматы. Ученые надеются, что она в скором времени будет выставлена вместе с другими экспонатами.