Находившуюся в реанимации два месяца пациентку с КВИ выписали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау женщина, пролежавшая два месяца в реанимации с COVID-19, вылечилась и покинула стационар, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в пресс-службе Атырауской областной больницы №2, 60-летняя Маржан Тилеулиева лечилась в инфекционном стационаре около трех месяцев. При этом она находилась в реанимации 2 месяца и 10 дней.

«Когда ее поместили в реанимацию, состояние оценивалось как тяжелое. Обострилась одышка и удушье. Со дня прибытия мы подключили пациентку к кислородному аппарату. После 2 месяцев лечения ее перевели из реанимации в палату, и сегодня она выписывается из больницы», - рассказал резидент-реаниматолог Дархан Жаксылык.

Маржан Тилеулиева призвала жителей Атырау принимать меры предосторожности, беречь себя и близких, рассказав, что ей пришлось пережить.

«18 июля меня госпитализировали в критическом состоянии. У меня была одышка и кружилась голова. Я находилась в реанимации более 2 месяцев. Я осталась в живых. Сейчас мое состояние улучшилось. Всем замечательным людям, всему медперсоналу который помог мне встать на ноги, я выражаю огромную благодарность», - говорит Маржан.

Напомним, в Атырау за сутки 96 человек заболели COVID-19, 574 пациента получают лечение в инфекционных стационарах, 52 пациента лежат в реанимации, 6 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, 2 человека скончались за сутки, 2 500 пациентов получают лечение на дому, 62 человека вылечились.