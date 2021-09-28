Находившуюся пять лет в розыске за мошенничество женщину отыскали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские за два дня разыскали пятерых уголовных преступников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, активизировали стражи порядка работу по установлению находящихся в розыске уголовных преступников, без вести пропавших.

55-летнюю женщину с 2016-го года разыскивали за мошенничество полицейские Ивановской области РФ. Преступницу нашли оперативники Петропавловска.

Оперативники Кызылжарского района разыскали 38-летнего жителя Карагандинской области. Мужчину искали родственники из города Волжска Республика Марий Эл РФ. В начале сентября он направлялся в гости в Россию, но так до родных и не доехал. Обеспокоенные родственники обратились в полицию. Пропавшего обнаружили среди лиц без определенного места жительства. Североказахстанские оперативники предоставили свой телефон для звонка родным. В ближайшие дни мужчина пообещал вернуться домой.

«Работаем в тесном взаимодействии с коллегами из стран СНГ. Такое сотрудничество способствует эффективности в проведении оперативных мероприятий», - отметил заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров.



