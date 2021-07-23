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Находившийся в розыске подросток угнал авто в Атырау

23 Июля 2021 20:51
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Находившийся в розыске подросток угнал авто в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 17-летний подросток, ушедший из дома 10 дней назад и находившийся в розыске, попался на угоне автомобиля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«39-летний житель Атырау позвонил в полицию и пожаловался на то, что неизвестные угнали машину, припаркованную во дворе жилого дома. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-поисковые работы, в результате которых нашли украденную машину в Исатайском районе. Подозреваемым в угоне оказался 17-летний парень, который 10 дней назад ушел из дома и пропал. Молодой человек признался, что вскрыл замок авто и решил попутешествовать по области. Автомобиль был возвращен владельцу», - рассказали в пресс-службе ДП региона.

На данный момент по этому факту ведется досудебное следствие по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан.


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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Регионы   #Криминал  
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Автор:

Виктор Сутягин

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