Находившийся в розыске подросток угнал авто в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау 17-летний подросток, ушедший из дома 10 дней назад и находившийся в розыске, попался на угоне автомобиля, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«39-летний житель Атырау позвонил в полицию и пожаловался на то, что неизвестные угнали машину, припаркованную во дворе жилого дома. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-поисковые работы, в результате которых нашли украденную машину в Исатайском районе. Подозреваемым в угоне оказался 17-летний парень, который 10 дней назад ушел из дома и пропал. Молодой человек признался, что вскрыл замок авто и решил попутешествовать по области. Автомобиль был возвращен владельцу», - рассказали в пресс-службе ДП региона.
На данный момент по этому факту ведется досудебное следствие по части 1 статьи 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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