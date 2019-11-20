Находившийся 14 лет в розыске преступник задержан полицией ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления криминальной полиции ДП Восточно-Казахстанской области задержали 43-летнего мужчину, который находился в межгосударственном розыске с 2005 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.
В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий мужчина арестован полицейскими в городе Кемерово в Российской Федерации. Он подозревается в совершении особо тяжких преступлений.
По версии следствия: в конце лета 1996 года подозреваемый мужчина, вступив в преступный сговор с группой лиц, совершил убийство. Они нанесли двум мужчинам несколько ножевых ранений, от которых оба скончались на месте происшествия.
Преступление было раскрыто в 2004 году. За совершение данного преступления трое мужчин были осуждены к различным срокам лишения свободы. Четвертому фигуранту уголовного дела тогда удалось скрыться за пределами Казахстана. Более четырнадцати лет он провел на территории соседнего государства. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Республику Казахстан.
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