Находившихся в международном розыске иностранцев задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау задержаны находившиеся в международном розыске иностранцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, граждане зарубежных стран были выявлены и задержаны в ходе операции «Розыск». Один из задержанных - 38-летний гражданин Узбекистана, находившийся в международном розыске по ч. 4 ст. 160 УК Российской Федерации («Присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере»). Второй - 36-летний гражданин Узбекистана, разыскивавшийся по ст. 165 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Вымогательство»).

Информация о задержанных направлена в Министерство внутренних дел РК, Россию и Узбекистан.