Находившихся под стражей атыраусцев заставляли подписывать документы под давлением – Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Находившихся под стражей в помещении спортзала жителей Атырау заставляли подписывать документы под давлением, не обеспечили доступ к услугам адвоката. По словам уполномоченного по правам человека Эльвиры Азимовой, по данному факту Служба собственной безопасности МВД РК начала проверку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам встречи с жителями Атырау, которые находились в помещении спортзала, использованного в качестве временного содержания под стражей, отмечу следующее. ЧП было введено в Казахстане с 5 до 19 января. Соответствующий закон предусматривает право комендантов в случае недостаточности мест в специальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества, определить дополнительные места содержания задержанных лиц, нарушивших режим чрезвычайного положения. Но надо помнить, что закон не отменяет требование соблюдения прав человека в условиях содержания под стражей», - отметила уполномоченный по правам человека.

По словам Эльвиры Азимовой, граждане, которые находились в этом помещении под стражей, сообщили об избиении. Они говорили о том, что их заставляли подписывать процессуальные документы под давлением и не обеспечили доступ к адвокатам, питьевой воде, питанию, медицинской помощи в связи с полученными телесными повреждениями.

«В настоящее время данный факт взят под личный контроль министра внутренних дел РК и Службы собственной безопасности МВД начали проверку», - добавила она.

Напомним, что в эфире телеканала «Хабар 24» уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова сообщила о 20 обращениях от граждан о пытках или ином жестоком отношении.