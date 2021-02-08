Находившегося в розыске вымогателя задержали в столице
Установлено, что подозреваемый в 2006 году, угрожая физической расправой, по телефону вымогал денежные средства в крупном размере у гражданина России. По данному факту УВД по Омской области было возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). С 28 февраля 2019 года данный гражданин был объявлен в межгосударственный розыск.
В целях обеспечения надлежащего правопорядка на улицах и в общественных местах столицы, выявления и пресечения незаконной миграции на территории столицы с 1 по 5 февраля текущего года проводился оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Полицейские проверяют места возможного незаконного нахождения иностранных граждан, строительные объекты, места массового скопления граждан.
С начала профилактического мероприятия выявлено более 150 фактов нарушения Правил пребывания иностранных граждан, задержаны трое иностранных граждан находящихся в международном розыске.