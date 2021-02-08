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    15:24, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Находившегося в розыске вымогателя задержали в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане задержали уголовного преступника, находившегося в межгосударственном розыске. 58-летнего гражданина РФ задержали в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Установлено, что подозреваемый в 2006 году, угрожая физической расправой, по телефону вымогал денежные средства в крупном размере у гражданина России. По данному факту УВД по Омской области было возбуждено уголовное дело по статье 330 УК РФ (самоуправство). С 28 февраля 2019 года данный гражданин был объявлен в межгосударственный розыск.

    В целях обеспечения надлежащего правопорядка на улицах и в общественных местах столицы, выявления и пресечения незаконной миграции на территории столицы с 1 по 5 февраля текущего года проводился оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Полицейские проверяют места возможного незаконного нахождения иностранных граждан, строительные объекты, места массового скопления граждан.

    С начала профилактического мероприятия выявлено более 150 фактов нарушения Правил пребывания иностранных граждан, задержаны трое иностранных граждан находящихся в международном розыске.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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