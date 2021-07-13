Находившегося в межгосударственном розыске преступника задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, по итогам мероприятий выявлен и привлечен к административной ответственности 541 гражданин. Из них 282 иностранных гражданина нарушили Правила пребывания в Республике Казахстан. Остальные 259 человек – жители Павлодарской области, которые также нарушили миграционное законодательство (по статье 519 КРКоАП – 22 человека, по статье 518 КРКоАП – 237 нарушителей).

Все нарушители привлечены к административной ответственности. Из них 151 иностранцу сокращены сроки временного пребывания в Республике Казахстан, в отношении 21 иностранца судом приняты решения о выдворении из страны.

«Установлено 22 факта незаконного использования иностранной рабочей силы, по которым работодатели, незаконно нанявшие иностранцев на работу, привлечены к административной ответственности по статье 519 КРКоАП», – прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Так, сотрудниками миграционной службы отдела полиции Иртышского района выявлен факт незаконного пребывания 9 граждан Узбекистана. Полицейскими составлены административные материалы по статье 517 КРКоАП. Материалы направлены в суд для принятия решения.

По итогам профилактического мероприятия задержан находящийся в межгосударственном розыске уголовный преступник, 27-летний гражданин Таджикистана, который разыскивался УФСБ по Самарской области за незаконное пересечение государственной границы (ст. 322 УК РФ).