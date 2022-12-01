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Находившегося в межгосударственном розыске иностранца задержали в Астане

1 Декабря 2022, 22:40
Находившегося в межгосударственном розыске иностранца задержали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейскими Астаны задержан уголовный преступник, находящийся в розыске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Участковыми инспекторами полиции управления полиции Есильского района в ходе обхода административного участка по улице Е-753 были замечены трое мужчин, которые курили на улице. Один из них бросил на землю окурок. Для принятия мер участковые подошли к нарушителю. В отношении него составлен административный протокол по статье 434-2 КР КобАП за загрязнение мест общего пользования.

В ходе проверки установлено, что 31-летний гражданин Республики Узбекистан находится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 2 «Мошенничество» УК РФ, а также за совершение преступления, предусмотренного ст. 104 ч. 1 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» УК Республики Узбекистан. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания ДП города Астаны. Решается вопрос об экстрадиции.


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