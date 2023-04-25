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Находившегося в международном розыске мужчину задержали в Кызылординской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Апреля 2023, 21:08
Находившегося в международном розыске мужчину задержали в Кызылординской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента полиции Кызылординской области задержали жителя областного центра, скрывавшегося от следствия и находившийся с 2022 года в международном розыске по подозрению за совершение убийства. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В 2022 году в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей«. Оперативники задержали подозреваемого в одной из съемных квартир на территории города, где он скрывался. Он водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Кызылорды.


Кызылординская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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