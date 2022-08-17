17 Августа 2022 21:59

Находившегося в международном розыске мужчину нашли пьяным в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылорде патрульные полицейские задержали пьяного мужчину. С помощью планшета установлено, что он находится в международном розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники батальона патрульной полиции города Кызылорда задержали на территории административного участка №2 по улице Токмагамбетова 32-летнего пьяного мужчину. Он был доставлен в наркологический диспансер для медицинского освидетельствования.

При проверке данных через электронный планшет установлено, что в межгосударственный розыск правонарушитель был объявлен в мае этого года за совершение кражи и в течение четырех месяцев скрывался от полиции. Однако при опросе он, зная, что находится в розыске, начал предоставлять полицейским недостоверную информацию о себе, называя другое имя и фамилию.

«С внедрением сервисной модели работы большая часть документооборота переведена в цифровой формат. Использование планшетов дает хороший результат. В них имеются все данные, все ограничения на транспортные средства, информация о находящихся в розыске. Все ориентировки поступают в планшеты автоматически, база данных имеется в электронном формате. Все данные интегрированы, сразу попадают в республиканскую базу», – сказал начальник ДП Кызылординской области Мухтар Кожабаев.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Он водворен в изолятор временного содержания, проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Фото: polisia.kz















