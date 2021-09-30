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    12:06, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Находившегося год в розыске мошенника задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Год находившегося в розыске мошенника задержали в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    33-летний гражданин Б. был задержан при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Талгаре Алматинской области.

    Свой преступный план он разработал еще в 2019 году, тогда злоумышленник и познакомился со своими первыми жертвами.

    «В отношении гражданина Б. возбуждено уголовное дело по ст.190 ч.4 УК РК «Мошенничество». На данный момент следствием доказано 3 преступных эпизода. И общий ущерб составил более 12 миллионов тенге. «Работал» злоумышленник по заранее придуманному плану – входил в доверие к людям и предлагал купить автомашины по цене ниже рыночной, находящиеся в залоге. Потерпевшим показывал фотографии машин, взятые из интернета. Люди оплачивали «покупку», предоставляя 100% оплату», – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

    В прошлом у молодого человека проблем с законом не было. Полицейские уверены, что пострадавших от рук этого человека гораздо больше.

    «Учитывая неоднократность его противоправных действий, просим граждан, пострадавших от мошеннических действий указанного лица обратиться по телефонам: 8–708–707-9202; 8–775–106–1884; 8-775-774-4441», - говорится в сообщении ДП.


    Теги:
    Мошенничество Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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