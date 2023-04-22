Находившегося 20 лет в международном розыске  иностранца задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Находившегося 20 лет по подозрению в убийстве в международном розыске иностранца задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сотрудники управления по противодействию экстремизму в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали гражданина Республики Узбекистан, 1975 г.р., находящегося в международном розыске.В ходе проверки установлено, что он объявлен в международный розыск по уголовному делу на основании части 2 статьи 97 и части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Республики Узбекистан за умышленное убийство и хранение оружия.В ходе обыска временного места жительства 48-летнего иностранного гражданина в Атырау были изъяты запрещенные религиозные книги и диски.Подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьей 128 УПК РК.