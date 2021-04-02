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    14:01, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Находившегося 13 лет в международном розыске разбойника задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы помогли российским коллегам задержать разбойника, находившегося в розыске 13 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Тогда, в 2008 году, несовершеннолетние гражданин М., 1990 года рождения и его друг гражданин П., находясь в городе Энгельсе Саратовской области, совершили разбойное нападение на женщину и завладели ее деньгами.

    «По данному факту следственное управление при УВД Энгельсскому муниципальному району Саратовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбойное нападение». Один из друзей был задержан по «горячим следам» и осужден к 4,5 годам лишения свободы. Гражданину М. удалось скрыться. В отношении него заведено розыскное дело: в июле 2008 года он был объявлен в межгосударственный и международный розыск», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

    Спустя почти 13 лет в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Алматы задержали беглеца. Сейчас подозреваемый заключен под стражу и находится в изоляторе временного содержания. Вопросы экстрадиции преступника будут решаться согласно Минской конвенции.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Общество Алматы Правоохранительные органы Россия
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