Находившегося 13 лет в международном розыске разбойника задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Алматы помогли российским коллегам задержать разбойника, находившегося в розыске 13 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Тогда, в 2008 году, несовершеннолетние гражданин М., 1990 года рождения и его друг гражданин П., находясь в городе Энгельсе Саратовской области, совершили разбойное нападение на женщину и завладели ее деньгами.

«По данному факту следственное управление при УВД Энгельсскому муниципальному району Саратовской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 162 УК Российской Федерации «Разбойное нападение». Один из друзей был задержан по «горячим следам» и осужден к 4,5 годам лишения свободы. Гражданину М. удалось скрыться. В отношении него заведено розыскное дело: в июле 2008 года он был объявлен в межгосударственный и международный розыск», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

Спустя почти 13 лет в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Алматы задержали беглеца. Сейчас подозреваемый заключен под стражу и находится в изоляторе временного содержания. Вопросы экстрадиции преступника будут решаться согласно Минской конвенции.