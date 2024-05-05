Находившегося 10 лет в международном розыске мужчину задержали в области Абай

Мужчину, который 10 лет находился в международном розыске, задержали в области Абай, передает агентство Kazinform со ссылкой на polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ «Иностранец» сотрудниками полиции задержан гражданин Республики Таджикистан, который находился в международном розыске с 2013 года за совершение хулиганства.