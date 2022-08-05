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Находившегося 1,5 года в розыске акмолинца нашли в Алматы
5 Августа 2022 10:33

Находившегося 1,5 года в розыске акмолинца нашли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Находившегося 1,5 года в розыске акмолинца разыскали в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники группы розыска оперативно-криминалистического подразделения управления полиции города Кокшетау установили местонахождение 35-летнего жителя областного центра.

С заявлением о пропаже сына в январе 2021 года обратился отец мужчины. Кроме родителей, в родном городе у без вести пропавшего акмолинца остались супруга и двое малолетних детей.
На розыск мужчины был ориентирован личный состав управления полиции города Кокшетау, территориальных подразделений департамента полиции Акмолинской области.
В ходе проведения розыскных мероприятий было установлено, что без вести пропавший мужчина имеет ряд задолженностей перед микрофинансовыми организациями, одним из банков РК, а также перед частным лицом.
2 августа кокшетаускими оперативниками местонахождение без вести пропавшего было установлено в городе Алматы.

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