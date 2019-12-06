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Находившаяся в международном розыске главный бухгалтер сельской амбулатории задержана в ВКО

6 Декабря 2019 13:42
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Находившаяся в международном розыске главный бухгалтер сельской амбулатории задержана в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Женщина была объявлена в международный розыск по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу РК.

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«Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана и водворена в ИВС Управления полиции города Усть-Каменогорска ранее объявленная в международный розыск главный бухгалтер КГП на ПХВ «Врачебная амбулатория с. Меновное» по досудебному расследованию, по подозрению в хищении денежных средств в особо крупном размере», - говорится в сообщении.

Бухгалтер подозревается в совершении хищения бюджетных средств в сумме 38 млн тенге путем незаконного их перечисления на свой карточный счет.

В настоящее время по данному факту проводится расследование, другая информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Окончательное решение в отношении подозреваемой с определением степени ее виновности будет вынесено судом.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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