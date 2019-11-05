Находить синтетические наркотики научили служебных собак в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские в течение пяти месяцев проводили оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление наркопреступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, сотрудники управления по противодействию наркопреступности проверяли автотранспорт, подучетный контингент, отрабатывали оперативную информацию, мониторили интернет.

«По согласованию с начальником департамента полиции Маратом Тулебаевым достигнут новый уровень взаимодействия с государственными органами, в чьи обязанности также входит борьба с наркопреступностью. Одним из результатов совместной работы с областным ДКНБ стало задержание двух североказахстанцев за сбыт 17,5 кг каннабиноидов», — рассказал начальник управления Жандос Басыбаев.

Полицейские говорят об увеличении фактов сбыта психоактивных веществ. В прошлом году зарегистрировали 4 факта, в нынешнем – 13. Причем речь идет о крупных и особо крупных партиях.

«Согласно анализу наркоситуации в области, искусственно синтезированные психоактивные вещества вытесняют с «черного рынка» традиционные виды наркотиков. Акцент был сделан на борьбе с распространением этого вида психоактивных веществ. Впервые в области для их поиска полицейские использовали служебно-розыскных собак», - рассказали в пресс-службе.





Четвероногих помощников полиции обучали с помощью имитаторов запаха синтетических наркотиков. Первые результаты служебные собаки уже показали. Русский спаниель Буч на задержании подозреваемого в торговле наркотиками уверенно обозначил два схрона, в которых было свыше 700 разовых доз синтетического аналога каннабиса. Лабрадор Белла содействовала задержанию изготовителя и распространителя так называемого «спайса».