НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нагрузку на участковых инспекторов полиции увеличат в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга Мурату Баймукашеву был задан вопрос касательно изменения нормативов работы участковых полицейских, будут ли они увеличены или снижены. Было отмечено, что нормативы будут пересмотрены в сторону увеличения.

«Потому что цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - пояснил Мурат Баймукашев.

По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.

В данное время нагрузка на участковых превышает установленные нормативы в 2-4 раза и доходит до 8 тысяч человек. Для пересмотра нормативов будут привлечены независимые эксперты для изучения ситуации.

«Участковые – это опорное звено в общей системе профилактики правонарушений. В основном только они на постоянной основе лично контактируют с населением. В отдельных же селах, участковый и вовсе единственный представитель правоохранительных органов. Здесь он является гарантом законности и спокойствия сельчан, обеспечивает их защиту от преступных посягательств», - подчеркнул Мурат Баймукашев.