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    14:06, 25 Май 2021 | GMT +6

    Нагрузку на участковых инспекторов полиции увеличат в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нагрузку на участковых инспекторов полиции увеличат в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга Мурату Баймукашеву был задан вопрос касательно изменения нормативов работы участковых полицейских, будут ли они увеличены или снижены. Было отмечено, что нормативы будут пересмотрены в сторону увеличения.

    «Потому что цифровые технологии позволяют и дистанционно работать с населением. Сегодня в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, областных центрах наблюдается увеличение населения за счет прибытия из сел и поселков. Если привязывать участкового к числу людей, то мы не угонимся за этим процессом», - пояснил Мурат Баймукашев.

    По его информации, сегодня одному участковому в городе приходится обслуживать 2300 человек, на селе – 1800, но для доведения до этих норм необходимо еще 3500 сотрудников.

    В данное время нагрузка на участковых превышает установленные нормативы в 2-4 раза и доходит до 8 тысяч человек. Для пересмотра нормативов будут привлечены независимые эксперты для изучения ситуации.

    «Участковые – это опорное звено в общей системе профилактики правонарушений. В основном только они на постоянной основе лично контактируют с населением. В отдельных же селах, участковый и вовсе единственный представитель правоохранительных органов. Здесь он является гарантом законности и спокойствия сельчан, обеспечивает их защиту от преступных посягательств», - подчеркнул Мурат Баймукашев.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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