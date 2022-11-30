Нагрузки на электросети при раздаче экибастузцам обогревателей выросли – глава МЧС РК

30 Ноября 2022, 16:53

​ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Многие люди, у кого уже постепенно налаживается подача теплоснабжения, и в домах уже комфортные условия, спрашивают, куда вернуть эти нагревательные приборы, которые могут в дальнейшем пригодиться при других ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При раздаче электрических нагревательных приборов мы наблюдаем нагрузки потребления электроэнергии, которая выросла значительно», - сказал министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин на брифинге по ходу ликвидации аварий на теплосетях Экибастуза.

Он обратил внимание на оперативность работы подразделений, обеспечивающих подачу электроэнергии, и аварийных бригад, которые работали и продолжают трудиться в городе. В случае локальных коротких замыканий вступают в работу энергетики по локализации таких участков. Действуют и подразделений по недопущению возгорания при перегрузки электрических сетей.

«Хотел поблагодарить всех, кто откликнулся: различные общественные организации, партии, волонтерские организации, которые раздают населению обогревательные приборы. И очень приятно, что многие люди, у кого уже постепенно налаживается подача теплоснабжения, и в домах уже комфортные условия, спрашивают, куда вернуть эти нагревательные приборы, которые могут в дальнейшем пригодиться при других ЧС», - добавил глава МЧС.

Антон Гагарин.