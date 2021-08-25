Нагрузка на здравоохранение увеличилась в Алматы из-за «дельта»-штамма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В инфекционных стационарах города Алматы находятся свыше 6 тысяч пациентов, в числе которых 169 детей. Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя городского управления общественного здоровья Светлана Султангазиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За прошедшие сутки в Алматы зарегистрированы 1 590 инфицированных, причем 1 515 из них - симптомные носители. Всего лечение в стационарах получают 6 021 человек, в отделениях реанимации интенсивной терапии находятся 476 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек, на неинвазивной ИВЛ – 188, к аппаратам High flow подключены 223 пациента. В городе нет дефицита коечных мест в ковидных стационарах, всего на сегодняшний день подготовлено 8 910 коек.

С. Султангазиева отметила, что медики Алматы работают с удвоенной нагрузкой.

«Нагрузка на скорую помощь на пике заболевания, когда регистрировалось порядка 1 600 заболевших в сутки, а количество госпитализаций было на уровне 700-750, конечно, увеличилась. Тогда было до 3 000-3 500 вызовов в сутки. На сегодняшний день это число уменьшилось и составляет 2 600-2 750 вызовов в сутки», - сообщила С. Султангазиев

По ее словам, на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 12 868 пациентов.

Сегодня с коронавирусом борются сотни врачей, часть из них работает в прививочных пунктах Алматы. Свыше 1 000 медиков проводят вакцинацию горожан.

Необходимо отметить, что в городе функционирует 160 пунктов вакцинации, расположенных в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ.

За прошедшие сутки в Алматы первым компонентом вакцинированы 3 585 человек, вторым компонентом – 7 729 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 24 августа 2021 г. первым компонентом привиты 849 542 человека, вторым компонентом 691 848. Из общего количества привитых лица старше 60 лет составляют 110 236 человек.

Светлана Султангазиева призвала алматинцев вакцинироваться в ближайшее время, так как приближается период осенне-зимних сезонных вирусов.

«Сейчас у нас начнут присоединяться такие сезонные заболевания, как ОРЗ и ОРВИ. А поскольку при повышении температуры и других недомоганиях ставить прививку от КВИ нежелательно, то необходимо уже сейчас вакцинироваться от коронавируса, пока нет сезонных вирусных заболеваний», - отметила замглавы УОЗ.